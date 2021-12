Westerse leiders roepen Rusland op tot de-escalatie rond Oekraïne

Volgens een woordvoerder van Johnson willen de leiders een verenigd front vormen te midden van ‘dreigingen en vijandigheid vanuit Rusland’. Tijdens het telefoongesprek herbevestigden de landen ook hun steun voor de ‘territoriale integriteit van Oekraïne’, aldus de woordvoerder.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Antony Blinken, sprak maandag bovendien met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Volgens het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken kwamen de twee overeen dat er een vredige, diplomatieke oplossing nodig is voor het conflict tussen Rusland en Oekraïne. Ook heeft Blinken zijn ‘onvoorwaardelijke steun’ uitgesproken voor het herstel van de Oekraïense soevereiniteit over haar internationaal erkende grenzen, waaronder de Krim.

Biden heeft dinsdag een overleg met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin. De staatshoofden spreken elkaar over de situatie rond Oekraïne. Rusland zou voorbereidingen treffen om het land begin volgend jaar binnen te vallen. Moskou ontkent dat daar plannen voor zijn. De Amerikaanse regering heeft de Russen al gewaarschuwd voor ‘serieuze gevolgen’ als ze hun buurland binnenvallen.

Oekraïne en Rusland zijn in een conflict verwikkeld sinds de Russen in 2014 de Krim annexeerden. Pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, vechten in het oosten van Oekraïne tegen het regeringsleger van Zelenski. Bij de oorlog zijn meer dan 13.000 doden gevallen.