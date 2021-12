D66 hoopt op GroenLinks en PvdA voor 2G-wetgeving

Als het kabinet in het nieuwe jaar alsnog een 2G-beleid mogelijk wil maken, zijn GroenLinks en de PvdA ‘misschien wel de belangrijkste partijen’ om te overtuigen. Dat zei D66-Kamerlid Jan Paternotte in Op1. Hij was de eerste die er in het parlement op aandrong uit te zoeken of zulk beleid zou kunnen helpen om bepaalde sectoren te kunnen heropenen.

Eerder op de dag kondigde demissionair zorgminister Hugo de Jonge aan dat het 2G-beleid voorlopig niet wordt voorgelegd aan de Tweede Kamer. Het aantal besmettingen is te hoog om zulk beleid veilig in te kunnen voeren en er is bovendien geen politieke steun voor.

Een van de coalitiepartijen, de ChristenUnie, lijkt de belangrijkste dwarsligger te zijn. Die partij heeft gezegd principieel tegen te zijn. Volgens Paternotte is met GroenLinks en de PvdA wel ‘te praten’, al zijn die ook nog niet overtuigd. De partijen zouden het plan ook in de Eerste Kamer aan een meerderheid kunnen helpen.

Met 2G-beleid zouden in bepaalde locaties coronatoegangsbewijzen verplicht worden op basis van vaccinatie of bewijs van een doorgemaakte besmetting. Het idee is dat deze groep ook bij een besmetting minder zorgbelasting oplevert omdat die minder ziek wordt. Het zou mensen ook aanzetten om zich te laten vaccineren, omdat een coronatest niet meer toereikend is.

Het zou volgens Paternotte beter zijn om de 2G-wetgeving zo snel mogelijk te bespreken in de Kamer, zodat er gebruik van gemaakt kan worden zodra dat verantwoord is. ‘Als we één ding van deze crisis hebben geleerd is het dat je maar beter voorbereid kan zijn.’ Zo lang 2G-beleid niet mogelijk is en men ook geen vaccinatieplicht zou willen, zijn volgens hem langer lockdowns nodig.

Paternotte toonde zich ook ontevreden over de snelheid waarmee het boosterprogramma in Nederland van de grond komt. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg gaf hem daarin gelijk. ‘We zijn te laat begonnen.’ Het kabinet zegt gewacht te hebben tot de Gezondheidsraad adviseerde om te gaan boosteren, maar dat advies kwam pas begin november.

‘Het antwoord dat je krijgt hangt af van de vraag die je stelt’, zei Kuipers daarover. Volgens hem had geleerd moeten worden van bevindingen uit Israël, waar zowel het vaccineren als het zetten van boosters eerder op gang kwam. Als de Gezondheidsraad was gevraagd of er een reden was om hun strategie niet over te nemen, en dus niet te beginnen met boosters zetten, was de uitkomst naar zijn inschatting anders geweest.