Prinses Amalia 18 jaar, maar blijft nog even ‘gewoon’ een tiener

Een groot feest zit er dinsdag vanwege de coronamaatregelen niet in. Ook is het nog maar de vraag of Amalia haar oma, prinses Beatrix, snel kan zien. Zaterdag werd bekend dat de 83-jarige prinses positief was getest op het coronavirus.

De Oranjebond heeft opgeroepen om de vlag met oranje wimpel uit te hangen en om kerkklokken tussen 09.00 uur en 09.10 uur te laten luiden. Eerder werd al bekend dat de Koninklijke Nederlandse Klokkenspelvereniging (KNKV) een speciale compositie heeft gemaakt voor de jarige. Het werk met de titel Amalia Achttien zal op haar verjaardag en de dagen erna door beiaardiers door het hele land worden gespeeld.

Amalia moet de dag na haar achttiende verjaardag direct aan de slag in haar koninklijke functie. Dan wordt de troonopvolgster binnengeleid in de Raad van State, de onafhankelijke adviseur van de regering en het parlement over wetgeving en het bestuur en de hoogste algemene bestuursrechter van Nederland. Tijdens haar binnengeleiding, zoals het bijwonen van haar eerste vergadering wordt genoemd, zal ze eenmalig een toespraak houden, waarvoor ze bij de voorbereiding is geholpen door haar vader.

Daarna worden de koninklijke taken voor het grootste deel weer neergelegd en zal Amalia zich, zo zegt ze in haar onlangs geschreven biografie, vooral richten op ‘gewone’ bezigheden van een achttienjarige: haar studie en haar passies muziek maken en paardrijden. Mocht haar vader iets overkomen, dan zal ze haar moeder vragen om de rol van staatshoofd een aantal jaar op zich te nemen.