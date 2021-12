Toyota kiest North Carolina voor bouw grote batterijfabriek

Het Japanse autoconcern Toyota Motor heeft de Amerikaanse staat North Carolina gekozen om zijn eerste fabriek voor batterijen voor elektrische auto’s in de Verenigde Staten te bouwen. De fabriek komt in de buurt van de stad Greensboro en moet vanaf 2025 met de productie beginnen. Er is een investering mee gemoeid van bijna 1,3 miljard dollar, omgerekend 1,1 miljard euro.

De fabriek moet jaarlijks in eerste instantie batterijen gaan maken voor 800.000 elektrische voertuigen, aldus Toyota. Het nieuws over de fabriek werd ook bevestigd door de gouverneur van North Carolina. Volgens Toyota ontstaan er ongeveer 1750 nieuwe banen door de fabriek, die volledig op duurzaam opgewekte energie moet gaan draaien.

De locatie maakt onderdeel uit van de plannen van Toyota om de komende tien jaar 3,4 miljard dollar uit te trekken voor batterijproductie in de VS. Wereldwijd maakt de grootste autobouwer van Japan hiervoor 13,3 miljard dollar beschikbaar in de periode tot 2030. Ook veel andere grote autobedrijven trekken miljarden uit voor de productie van accu’s voor elektrisch aangedreven auto’s.

De Amerikaanse president Joe Biden heeft gezegd dat in 2030 de helft van alle nieuw verkochte auto’s in de VS uitstootvrij moet zijn.