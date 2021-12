IMF: ECB moet soepel monetair beleid handhaven

De Europese Centrale Bank (ECB) moet zijn soepele monetaire beleid handhaven, zolang de hoge inflatie in de eurozone tijdelijk van aard lijkt te zijn. Dat heeft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) gezegd. Daarmee volgt het IMF de lijn van ECB-president Christine Lagarde die meermaals heeft gezegd dat de hoge inflatie tijdelijk is als gevolg van de effecten van het economisch herstel van de coronacrisis.

‘Met een onderliggende inflatiedynamiek die naar verwachting op de middellange termijn zwak blijft, zou de ECB door de tijdelijke inflatiedruk heen moeten kijken’, aldus het IMF in een verklaring. Het fonds stelt wel dat als de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn, dat de ECB dan klaar moet staan om de coronasteunpakketten af te gaan bouwen en vervolgens de rente geleidelijk te verhogen.

Het IMF zegt verder dat de ECB vooral moet letten op loononderhandelingen. Loonstijgingen kunnen de inflatie verder aanwakkeren omdat werkgevers die kosten gaan doorberekenen aan afnemers.

Daarnaast verklaarde IMF-directeur Kristalina Georgieva dat er mogelijke neerwaartse herzieningen kunnen komen voor de economische groei van de eurozone omdat het vierde kwartaal wat zwakker lijkt uit te vallen. Het IMF wijst daarbij op de verstoringen in de leveringsketen, de hoge energieprijzen en nieuwe mobiliteitsbeperkingen tegen de coronapandemie. Het fonds rekent nu nog op een groei met 5 procent in 2021 en 4,3 procent in 2022. In januari zouden nieuwe ramingen naar buiten moeten komen van het IMF.