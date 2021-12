Just Eat Takeaway en chipbedrijven omlaag in hogere AEX-index

De AEX-index van de aandelenbeurs in Amsterdam is maandag met winst gesloten, waarmee enig herstel werd getoond van de verliezen van vorige week door de zorgen bij beleggers over de Omikron-variant van het coronavirus. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway was een flinke daler bij de hoofdfondsen op het Damrak, mede als gevolg van een adviesverlaging voor het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl door zakenbank Bernstein. Ook de chipbedrijven hadden het lastig.

De AEX-index op Beursplein 5 eindigde 0,8 procent hoger op 778,43 punten. De MidKap steeg 1,7 procent naar 1025,44 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs klommen tot 1,5 procent.

Just Eat Takeaway stond bij de grootste dalers in de AEX met een min van 4,5 procent. De chipbedrijven ASMI, ASML en Besi toonden verliezen tot 4,7 procent. Winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield was juist een uitblinker met een plus van 6,6 procent en stond daarmee bovenaan de hoofdindex. Ook brouwer Heineken deed het goed met een plus van 3,5 procent.

Shell

Shell ging ruim 2 procent vooruit. De olie- en gasproducent bleef profiteren van de stijgende olieprijzen. Die gingen verder omhoog nadat Saudi-Arabië de prijzen voor ruwe olie voor januari verhoogde. De prijsverhoging toont aan dat het land vertrouwen heeft in de vooruitzichten voor de vraag naar olie ondanks de opmars van Omikron. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 68,19 dollar. Brentolie kostte 2,8 procent meer op 71,82 dollar per vat. In Londen won het Britse BP 1,7 procent en het Franse TotalEnergies klom 2,9 procent in Parijs.

In de MidKap steeg Intertrust 6,3 procent. Het bedrijf is akkoord gegaan met een overnamebod van 20 euro per aandeel van zijn Amerikaanse branchegenoot CSC. Intertrust voerde eerder al gesprekken met investeerder CVC Capital Partners over een bod van 18 euro per aandeel, maar die gesprekken werden vorige week afgebroken.

Telecom Italia

Telecom Italia zakte 1,4 procent in Milaan. Het Franse mediaconcern Vivendi (plus 0,8 procent), grootaandeelhouder van het Italiaanse telecombedrijf, zou bereid zijn om te praten over een overname van Telecom Italia door de Italiaanse staat. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar niets in.

De euro was 1,1282 dollar waard, tegen 1,1309 dollar op vrijdag.