New York verplicht vaccinatie voor werknemers bedrijven

Werknemers van bedrijven in New York moeten vanaf 27 december kunnen bewijzen dat ze minstens twee doses van een coronavaccin hebben gekregen als ze nog naar hun werk willen. De maatregel geldt voor ongeveer 184.000 bedrijven en winkels, maar ook voor bezoekers van bijvoorbeeld restaurants, theaters en sportscholen. Voor hen volstaat nu nog bewijs van één inenting.

Burgemeester Bill de Blasio heeft dat besloten vanwege onder meer de Omikron-virusvariant, het koude winterweer en de vele bijeenkomsten tijdens de feestdagen. Het is de eerste Amerikaanse stad die zo’n maatregel neemt. In de metropool zijn minstens 34.000 mensen overleden door Covid-19.

President Joe Biden wil landelijk niet zo ver gaan als New York. Hij was van plan medewerkers in bedrijven met meer dan honderd werknemers tot 4 januari de tijd geven om zich volledig te laten vaccineren, maar dat besluit is vooralsnog tegengehouden door een rechtbank.

De Blasio wordt op 1 januari opgevolgd door zijn Democratische partijgenoot Eric Adams. Hij zegt zich erg veel zorgen te maken over de Omikron-variant, die ook in New York is vastgesteld en mogelijk besmettelijker is. Hij raadt bestuurders van andere steden en staten aan de maatregelen van New York over te nemen.

In New York heeft 89 procent van de volwassenen minstens een prik gehad. Dat geldt ook voor meer dan 125.000 kinderen van 5 tot en met 11 jaar.