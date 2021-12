Klaver: GL en PvdA lieten zich te vaak uit elkaar spelen

De afgelopen jaren heeft het kabinet te vaak een "spel" gespeeld met partijen om tot politieke akkoorden te komen, zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Hij steekt ook de hand in eigen boezem. Zijn partij en de PvdA "hebben ons te vaak uit elkaar laten spelen".

De komende regeerperiode willen de partijen alleen nog maar samen plannen van het kabinet goedkeuren, in ieder geval op een vijftiental thema's die ze maandag presenteerden." Het spel dat ik te vaak heb gezien is dat werd gekeken: wie wil tegen de laagste prijs zakendoen", aldus Klaver. "Dan was je ook bezig elkaar te bestrijden eigenlijk."

Door samen op te trekken, willen de partijen hun onderhandelingspositie ten opzichte van het kabinet verbeteren. Ook de nieuwe coalitie heeft een van de twee partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer, als ze niet over rechts wil gaan.

Door het akkoord van de linkse partijen is de Fractie-Nanninga (van de partij JA21) de enige fractie met genoeg senaatszetels (zeven) om het kabinet in één keer aan een meerderheid te helpen.