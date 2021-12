Verdachte moord Peter R. de Vries blijft vastzitten

Kamil E., verdachte in de zaak van de moord op Peter R. de Vries, blijft voorlopig nog in de cel. Dat heeft de rechtbank Amsterdam maandag beslist. Zijn advocaten hadden gevraagd hem vrij te laten omdat er volgens hen onvoldoende bewijs dat hij iets met de moord te maken heeft. De rechtbank ziet echter nog wel voldoende ernstige bezwaren om hem in ieder geval vast te houden tot de volgende zitting, die is in maart.

De 35-jarige Pool zelf ontkent in alle toonaarden. Hij heeft iemand op en neer naar Amsterdam gereden op de dag dat De Vries werd neergeschoten, vertelde hij eerder al, maar hij had geen weet van een moord. Ook dat hij een week daarvoor tijdens een mogelijke voorverkenning in Amsterdam is gezien, ontkent hij. ‘Ik ben niet de persoon op die camerabeelden, ik was bij mijn moeder’, zei hij maandag nogmaals.

Medeverdachte Delano G., die maandag verstek liet gaan in de rechtbank, wordt ervan verdacht dat hij de schutter was. Zijn advocaten hebben niet gevraagd om hem vrij te laten.

De Vries is op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het OM zei maandag dat het er ‘alle schijn’ van heeft dat de moord verband houdt met de werkzaamheden van De Vries. Hij stond sinds de zomer van 2020 Nabil B. bij, de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord. De moord op De Vries is mede daardoor ‘ingeslagen als een bom’.