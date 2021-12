Groen licht voor Duitse ‘verkeerslichtcoalitie’

Klimaatpartij de Groenen heeft na een internetstemming onder haar 125.000 leden maandag als laatste ingestemd met deelname aan de nieuwe regeringscoalitie met de centrumlinkse SPD en de liberale FDP. Er werden ruim 71.000 stemmen uitgebracht, waarbij ruim 61.000 partijleden het eens zijn met regeringsdeelname en het gesloten coalitieakkoord. Dat is 86 procent van het aantal uitgebrachte stemmen.

Met hun goedkeuring in de raadpleging hebben de leden van Bündnis 90/Die Grünen het licht definitief op groen gezet voor de ‘verkeerslichtcoalitie’, verwijzend naar de kleuren van de deelnemende partijen: rood voor de SPD, geel voor de FDP en groen voor de Groenen.

Het coalitieakkoord wordt dinsdag ondertekend. Naar verwachting wordt SPD-leider Olaf Scholz woensdag in de Bondsdag tot bondskanselier gekozen en worden hij en zijn kabinet van zestien ministers onder wie acht vrouwen en acht mannen beëdigd.

De partij van Scholz, onder Angela Merkel minister van Financiën en vicebondskanselier, was de grote winnaar van de parlementsverkiezingen in september, ten koste van het conservatieve blok CDU/CSU onder leiding van kanselierskandidaat Armin Laschet. Redelijk snel werden FDP en de Groenen het eens over de uitgangspunten voor een nieuwe regering.

Scholz streeft naar een langdurige samenwerking, zei hij eerder. De nieuwe coalitie beoogt volgens hem ‘samen te werken op een vriendschappelijke manier. En herverkiezing.’