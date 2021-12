24 miljoen voor onderzoek naar methanol als scheepvaartbrandstof

Een consortium met daarin baggeraar en maritiem dienstverleners Boskalis heeft 24 miljoen euro gekregen voor onderzoek naar het versneld gebruiken van methanol, een soort alcohol, als koolstofarme brandstof binnen de scheepvaartindustrie. Inclusief een bijdrage van Boskalis gaat in totaal 38 miljoen euro naar het onderzoek, aldus het bedrijf.

Het programma voor de ontwikkeling van de brandstof wordt grotendeels betaald door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Het consortium bestaat uit scheepseigenaren, werven, leveranciers van gespecialiseerde maritieme apparatuur en kennisinstellingen. De onderzoekers gaan op zes verschillende scheepstypen de levensvatbaarheid van methanol-brandstofsystemen testen.

Methanol kan volgens de initiatiefnemers een aanzienlijke vermindering van de CO2-uitstoot opleveren in vergelijking met traditionele brandstoffen. De brandstof wordt binnen de internationale maritieme sector gezien als een van de meest haalbare ‘schone’ brandstoffen voor grootschalige toepassing.

Eerder onderzoek wees volgens Boskalis uit dat het achteraf inbouwen van een methanol-brandstofsysteem in schepen van het bedrijf economisch nog niet haalbaar is. Momenteel wordt onderzoek gedaan naar de toepassing ervan in nieuwe schepen.

‎