RIVM waarschuwt voor valse coronamails

In de e-mail staat dat mensen in de nabije omgeving besmet zijn geraakt met het coronavirus. De geadresseerde kan zogenaamd kosteloos een afspraak maken voor een sneltest door op een link in de e-mail te klikken. Aansluitend worden diens bankgegevens gevraagd. Maar het is allemaal vals. ‘Het RIVM verzendt geen berichten over (mogelijke) besmettingen met het coronavirus bij u in de buurt en zal nooit vragen om bankgegevens’, aldus een woordvoerder.

Het RIVM roept ontvangers van de mail op om niet op de link in het bericht te klikken, het genoemde telefoonnummer niet te bellen en de e-mail direct te verwijderen. Ze kunnen melding doen van fraude (www.fraudehelpdesk.nl).