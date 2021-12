Technologiebedrijf dat onder meer werkt voor overheid is gehackt

Het technologiebedrijf Abiom, dat specialistische apparatuur levert aan onder meer politie en Defensie, is gehackt. Dat bevestigt een woordvoerster van de korpsleiding van de politie maandag na een bericht hierover in de Volkskrant.

Eind oktober zijn er bij Abiom gegevens met gijzelsoftware onbereikbaar gemaakt en ontvreemd. In overleg met de politie is geen losgeld betaald, waarna de hackers deze data eind november op internet publiceerden. Abiom heeft aangifte gedaan van deze hack, aldus de woordvoerster. Ze kon niet zeggen of de hackers ook hebben gedreigd de informatie op internet te zetten als er niet betaald zou worden.

De politie is vervolgens een strafrechtelijk onderzoek gestart om te achterhalen wie achter de digitale inbraak zitten. Tegelijkertijd wordt onderzoek gedaan naar wat er in de op internet gepubliceerde documenten is te vinden. Bij de documenten die bij de politie zijn gehackt, gaat het vooralsnog alleen om facturen. Ook dit onderzoek loopt nog, aldus de woordvoerster.

Abiom wilde maandag geen commentaar leveren.