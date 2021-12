Meer toeristen weten Caribisch Nederland te vinden

Caribisch Nederland wist afgelopen kwartaal meer toeristen te trekken. Het aantal bezoekers dat per vliegtuig afreisde naar Bonaire, Saba en Sint Eustatius lag drie keer hoger dan een jaar eerder. Ook afgezet tegen het derde kwartaal van 2019 reisden in totaal meer mensen per vliegtuig af naar de eilanden. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In Bonaire groeide het aantal bezoekers tot 38.000. Dat waren er tweeënhalf keer zoveel als een jaar eerder. In vergelijking met het derde kwartaal van 2019 ging het om een stijging van 3000. Met name Europeanen reisden vaker af naar Bonaire. Circa 55 procent van de toeristen was Europees. Dat was in 2019 nog ruim een derde. Amerikanen wisten het eiland minder goed te vinden. Hun aandeel daalde in twee jaar tijd van een kwart naar 14 procent. De daling kwam mede doordat minder maatschappijen door de crisis vanuit de VS op Bonaire vlogen.

Het aantal bezoekers aan Saba dat per vliegtuig arriveerde nam toe tot 1100. Dat was ruim drie keer meer dan een jaar eerder. In vergelijking met voor de coronacrisis ligt het aantal bezoekers nog altijd de helft lager.

Sint Eustatius verwelkomde 800 bezoekers. Dat was 60 procent meer dan in dezelfde periode een jaar eerder. In vergelijking met voor de crisis ligt het aantal bezoekers nu op 30 procent. Dit komt waarschijnlijk doordat de overheid de grenzen lang heeft dichtgehouden en er een heel restrictief toelatingsbeleid wordt gevoerd.