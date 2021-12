Reddingswerk op Java hervat na nieuwe vulkaanuitbarsting

Het reddingswerk in het oosten van Java is hervat, nadat de zoektocht naar overlevenden tijdelijk was stopgezet vanwege een nieuwe uitbarsting van vulkaan Semeru. Sinds de eruptie van zaterdag worden bijna dertig mensen vermist.

Omwonenden van de vulkaan, de hoogste op Java, zochten in paniek dekking toen die zaterdag uitbarstte en vervolgens een grote hoeveelheid as uitstootte. Ook ontstonden er stromen warme modder. De Indonesische autoriteiten hebben zeker vijftien doden geteld. Voor zover bekend hebben zo’n zeventig mensen brandwonden opgelopen.

Meerdere dorpen zijn bedekt onder een dikke laag as. Van sommige huizen zijn alleen nog de daken zichtbaar. Meer dan 1500 mensen zijn ontheemd geraakt en worden ondergebracht in tijdelijke opvangcentra, zoals moskeeën en kantoren. Het zoeken naar vermisten wordt bemoeilijkt door de as en het instorten van een brug tussen twee plaatsen.

Ring of fire

Reddingswerkers moesten hun werk tijdelijk stilleggen omdat een nieuwe, kleine uitbarsting van Semeru mogelijk gevaar zou opleveren. Zij moeten in de zoektocht naar slachtoffers door de modder graven. Op sommige plekken komen dikke rookpluimen van de as af. De bevolking wordt dringend geadviseerd 5 kilometer van de krater vandaan te blijven.

De ruim 3600 meter hoge Semeru is het afgelopen jaar verscheidene keren uitgebarsten. Indonesië ligt in de ‘ring of fire’, een gebied in de Grote Oceaan met bijna 130 actieve vulkanen waar ook veel aardbevingen voorkomen.