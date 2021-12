Nog zo’n 20 mensen in quarantainehotel, tien dagen na landing

In het quarantainehotel in Badhoevedorp verblijven nog altijd zo’n twintig mensen. Tot deze groep behoren zowel mensen die positief testten nadat ze op Schiphol aankwamen vanuit Zuid-Afrika, inmiddels tien dagen geleden, als hun naasten. Ook zijn er diverse mensen bij die uit isolatie mogen, maar om praktische redenen nog niet direct kunnen vertrekken.

‘Vaak moeten nog formaliteiten geregeld worden om de terugreis te kunnen beginnen en moet er een vlucht geboekt worden’, legt de GGD Kennemerland uit. De GGD verwacht dat meerdere mensen maandag het hotel zullen verlaten.

Een onbekend aantal mensen zal nog langer moeten blijven. ‘Dit is een zware opgave voor hen, dat realiseer ik me terdege’, laat GGD-directeur Bert van de Velden weten. ‘Daarom doen we er alles aan om het verblijf zo goed mogelijk te maken door ruimhartig te zijn in het aanbieden van alles wat nodig is.’ Dagelijks zijn verpleegkundigen aanwezig ‘voor directe steun’ en om vragen te kunnen beantwoorden.

Lichte klachten

Wie nu nog positief test, moet langer in quarantaine blijven. Een mobiele testunit komt vrijwel dagelijks langs om mensen te testen. Geen van de betrokkenen is ernstig ziek. Sommigen hebben lichte klachten, anderen zijn klachtenvrij.

In totaal moesten 44 reizigers op vrijdag 26 november naar het quarantainehotel. Zij hadden positief getest op het coronavirus toen ze terugkwamen vanuit Zuid-Afrika. Tot het massale testen van mensen die op Schiphol aankwamen werd besloten vanwege het opduiken van de Omikron-variant van het virus. Die werd bij achttien van de positief geteste passagiers vastgesteld. Omikron is mogelijk besmettelijker dan eerdere coronavarianten.