Epidemioloog Lauterbach nieuwe Duitse gezondheidsminister

Karl Lauterbach wordt namens de SPD de nieuwe Duitse gezondheidsminister en volgt daarmee Jens Spahn (CDU) op. Gezondheidseconoom, epidemioloog en Bondsdaglid Lauterbach (58) krijgt de taak Duitsland door de vierde golf in de pandemie te loodsen.

De SPD maakte maandag als laatste van de drie partijen haar ministerskandidaten bekend. Eerder deden coalitiepartijen FDP en de Groenen dat al in de aanloop naar de formele beëdiging van de nieuwe regering van beoogd bondskanselier Olaf Scholz, komende woensdag. Later op de maandag maken de Groenen de uitslag bekend van een internetstemming onder 125.000 partijleden over het regeerakkoord, de laatste formele stap op weg naar de nieuwe regering.

Lauterbach geldt als een uitgesproken hardliner als het gaat om coronamaatregelen en is een regelmatige gast in Duitse talkshows over het onderwerp.

Ergenis

Afgelopen week sprak hij zijn ergernis uit dat voetbalwedstrijden in de Bundesliga nog steeds door meer dan 50.000 mensen per wedstrijd worden bijgewoond. ‘Bij geen enkele wedstrijd zouden meer dan 5000 toeschouwers mogen worden toegelaten’, zei hij na afloop van het duel van 1. FC Köln met Borussia Mönchengladbach in een volgepakt stadion.

De kandidatuur van Lauterbach heeft de instemming van politiek tegenstander Markus Söder (CSU), de premier van de deelstaat Beieren. Volgens Söder, een voorstander van strenge beperkingen ter beteugeling van het coronavirus en tevens van verplichte vaccinatie, is er een bewindsman op het gezondheidsministerie nodig die bovenop het dossier zit. ‘Ik denk dat meneer Lauterbach daar zeker toe in staat is’, aldus Söder.