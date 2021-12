Toeleveranciers: veel banen weg door overstap op stekkerauto

Als die auto’s niet meer worden gemaakt verdwijnen er veel banen bij toeleveranciers van de industrie. De 226.000 banen die zouden ontstaan door het verhogen van de productie van elektrische auto’s kunnen maar een deel van het verlies goedmaken. Bovendien hebben medewerkers daar vaak een andere opleiding voor nodig.

Klimaatmaatregelen

Het verbannen van benzine- en dieselauto’s is een van de ingrijpende klimaatmaatregelen om ook het wegverkeer in korte tijd te verduurzamen. Het verkeer is verantwoordelijk voor een kwart van de totale CO2-uitstoot in de EU. En anders dan bij andere grote producenten van broeikasgassen als de energiesector en de industrie, groeit die uitstoot nog altijd.

CLEPA pleit onder meer voor een geleidelijke transitie zodat niet opeens veel Europeanen hun baan kwijtraken. Daarbij moet de EU ook openstaan voor ‘alle beschikbare oplossingen, zoals het gebruik van hybride technologieën, groene waterstof en hernieuwbare duurzame brandstoffen’, zegt secretaris-generaal van CLEPA Sigrid de Vries in een toelichting. Volgens de organisatie werken er 17 miljoen mensen in de EU voor toeleveranciers van de auto-industrie.