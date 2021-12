Studie: jongeren herstellen goed van zeldzame ontsteking na prik

Jongeren die na een coronavaccinatie last krijgen van myocarditis, een ontsteking van de hartspier die heel zeldzaam voorkomt na de prik, knappen over het algemeen snel weer helemaal op. Tot die conclusie komen Amerikaanse onderzoekers.

De wetenschappers, die onder meer verbonden zijn aan Harvard, hebben data van 139 tieners en jongvolwassenen geanalyseerd die last kregen van een ontstoken hartspier. De aandoening doet zich sowieso vooral onder jongeren voor.

In negen van de tien gevallen volgde de uitzonderlijke bijwerking op de tweede prik, doorgaans twee dagen na toediening van een zogeheten mRNA-vaccin. De coronavaccins van Pfizer/BioNTech en Moderna vallen binnen die categorie. Negen op de tien patiënten waren jongens en mannen.

Zeer zeldzame risico’s

Het meest voorkomende symptoom waar de jongeren last van kregen, was pijn op de borst. Zo’n 30 procent had ook last van koorts en kortademigheid. De meesten gingen met deze klachten naar het ziekenhuis. Bijna een op de vijf (18,7 procent) werd kort opgenomen op een intensive care. Bij ongeveer een even grote groep was de functie van de linker hartkamer licht verstoord. Bij alle patiënten die terugkwamen voor een vervolgafspraak, functioneerde het hart weer helemaal normaal, aldus de studie. Alle jongeren overleefden het.

De resultaten zijn verschenen in het wetenschappelijke tijdschrift Circulation, dat wordt uitgegeven door de American Heart Association. Voorzitter Donald Lloyd-Jones van de artsenorganisatie, zelf niet betrokken bij het onderzoek, constateert dat de voordelen van coronavaccinatie ook voor jongeren ‘de zeer zeldzame risico’s op nadelige effecten ver overstijgen’.

In Nederland zijn volgens gegevens van bijwerkingencentrum Lareb tot nu toe 65 gevallen van myocarditis vastgesteld na vaccinatie, op zo’n 24 miljoen gezette prikken. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat het vaccin ook daadwerkelijk de ontsteking veroorzaakte; dit soort ontstekingen komt ook spontaan veel voor. Hoewel de meeste patiënten jonge mannen zijn, kan de aandoening ook ouderen treffen.