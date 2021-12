OM: onderzoek naar verdachten moord Peter R. de Vries klaar

Het opsporingsonderzoek naar de moord op Peter R. de Vries is klaar. Dat heeft het Openbaar Ministerie maandag bekendgemaakt tijdens de twee inleidende zitting in de zaak tegen de verdachten Delano G. (22) en Kamil E. Het OM ziet G. als de schutter en E. als medepleger van de moord. Hij zou de vluchtauto hebben bestuurd en in de periode voor de moord voorverkenningen hebben uitgevoerd.

‘Het leed voor de nabestaanden is niet te overzien’, aldus de officier van justitie. ‘Een belangrijk deel van hun leven is voorgoed verwoest.’ De familie van De Vries is, net als vorige keer, aanwezig in de rechtbank.

De Vries werd op 6 juli neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam, na een optreden in het programma RTL Boulevard.. Hij bezweek negen dagen later in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het OM zei maandag dat het er ‘alle schijn’ van heeft dat de moord verband houdt met de werkzaamheden van De Vries. Hij stond sinds de zomer van 2020 Nabil B. bij, de kroongetuige in het liquidatieproces Marengo rond hoofdverdachte Ridouan Taghi. In 2018 en 2019 werden respectievelijk de broer en de advocaat van de kroongetuige vermoord. De moord op De Vries is mede daardoor ‘ingeslagen als een bom’.

Politievragen

Kort na het neerschieten van De Vries kon de politie Rotterdammer G. en zijn Poolse medeverdachte E. uit Maurik aanhouden. Het tweetal werd klemgereden op de A4, ter hoogte van de afrit Leidschendam. Het tweetal is in november nader verhoord door de politie. G. doet er consequent het zwijgen toe. E. heeft aangegeven dat hij geen ‘politievragen’ wenst te beantwoorden. Hij wil zijn verhaal tijdens een zitting van de rechtbank doen, zegt hij.

Het OM heeft het onderzoeksdossier afgerond en aan de rechtbank aangeleverd. Maandag is bedoeld als zogeheten regiezitting, waarin de advocaten van de verdachten onderzoekswensen kenbaar kunnen maken. Zij hebben aangegeven dat zij daar meer tijd voor nodig hebben.