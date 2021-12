Britse eilanden maken zich op voor storm Barra

Volgens Weer.nl is Barra een nog zwaardere storm dan Arwen, die het Verenigd Koninkrijk eerder trof. Waarschijnlijk wordt het zuiden van Ierland het hardst geraakt. De zuidwestkust van Ierland krijgt dinsdagmiddag- en avond te maken met een zeer zware storm, windkracht 11. Windvlagen kunnen daar snelheden tot 150 kilometer per uur bereiken. Voor het gebied heeft de Ierse weerdienst Met Éireann een code rood uitgegeven.

In het Verenigd Koninkrijk geldt voor dinsdag vrijwel overal code geel. In het noorden van Schotland geldt ook een waarschuwing voor sneeuwval. De zuidkust van Engeland krijgt dinsdagavond en in de nacht naar woensdag te maken met windkracht 9 met vlagen tussen de 110 en 120 kilometer per uur. Woensdag krijgt Schotland met een storm uit het oosten te maken. In combinatie met de sneeuw zou dat volgens Weer.nl ook een sneeuwstorm kunnen opleveren, zeker in de hoger gelegen delen van Schotland.

De Britten kregen ruim een week geleden te maken met de eerste storm van het seizoen, Arwen. Het noodweer kostte volgens Britse media al aan minstens drie mensen het leven. Ook zitten nog altijd duizenden mensen zonder stroom als gevolg van de storm.