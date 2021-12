Intertrust klimt op groen Damrak na overnamebod

Intertrust werd maandag flink hoger gezet op de Amsterdamse beurs. De financieel dienstverlener is akkoord gegaan met een overnamebod van 20 euro per aandeel van het Amerikaanse trustkantoor CSC. Intertrust voerde eerder al gesprekken met investeerder CVC Capital Partners over een bod van 18 euro per aandeel, maar die gesprekken werden afgelopen week afgebroken. Het bedrijf had al laten weten door meerdere partijen te zijn benaderd voor een overname.

In de MidKap steeg Intertrust dik 6 procent tot 19,50 euro. Het overnamebod van CSC waardeert het bedrijf op 1,8 miljard euro. De interesse van investeerders in Intertrust kwam op gang nadat een ontevreden aandeelhouder in een brief had aangegeven dat het bedrijf niet goed genoeg presteert. Ook ligt de trustsector al enige tijd onder vuur van toezichthouders vanwege witwassen en belastingontwijking.

De beurzen bleven daarnaast in de greep van de opmars van de Omikron-variant. Afgelopen week lieten de aandelenmarkten flinke koersbewegingen zien door de onzekerheid over de impact van de nieuwe virusvariant op de economie, waarbij forse dalingen werden opgevolgd door een herstel.

Unibail-Rodamco-Westfield

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde in de ochtendhandel 0,2 procent in het groen op 773,71 punten. De MidKap klom 0,5 procent tot 1012,90 punten. De beurzen in Londen en Parijs wonnen tot 0,6 procent. De DAX in Frankfurt steeg 0,7 procent ondanks een onverwachte forse daling van de Duitse fabrieksorders in oktober.

Sterkste stijger bij de hoofdbedrijven op het Damrak was winkelvastgoedfonds Unibail-Rodamco-Westfield met een winst van 2,8 procent. Olie- en gasconcern Shell volgde met een plus van 1,6 procent. Maaltijdbezorger Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl, sloot de rij met een min van 3,1 procent. Prosus verloor 1,2 procent door de aanhoudende koersdruk in de Chinese techsector, waarin de techinvesteerder grote belangen heeft.

Telecom Italia

In Milaan daalde Telecom Italia 5 procent. Het Franse mediaconcern Vivendi (plus 0,4 procent), grootaandeelhouder van het Italiaanse telecombedrijf, zou bereid zijn om te praten over een overname van Telecom Italia door de Italiaanse staat. Onlangs bood de Amerikaanse investeerder KKR bijna 11 miljard euro voor Telecom Italia, maar Vivendi zag daar nog niets in.

De euro was 1,1284 dollar waard, tegen 1,1309 dollar op vrijdag. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,4 procent in prijs tot 67,84 dollar. Brentolie kostte 2,2 procent meer op 71,44 dollar per vat.