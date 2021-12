Ruim 1,6 miljoen kijkers voor spektakelrace Formule 1

Een groot deel van televisiekijkend Nederland heeft zondagavond gekeken naar de een-na-laatste Formule 1-race van het seizoen. De chaotische Grote Prijs van Saudi-Arabië, waarin Max Verstappen tweede werd achter zijn grote rivaal Lewis Hamilton, trok via Ziggo Sport ruim 1,6 miljoen kijkers. De race was daarmee ruimschoots het best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek (SKO).

Op primetime schakelden de meeste kijkers in op de start van het nieuwe seizoen van Maestro. Naar het NPO 1-programma keken zo’n 1,3 miljoen mensen. Expeditie Robinson op RTL 4 trok 990.000 kijkers en de eerste aflevering van Linda’s Wintermaand op SBS6 was goed voor 811.000 kijkers.

NPO 1 was ook later op de avond in trek met Sint & De Leeuw. De jaarlijkse sinterklaasshow van Paul de Leeuw trok 954.000 kijkers. Op hetzelfde tijdstip keken zo’n 513.000 mensen naar De Verraders op RTL 4. Het ging om de eerste aflevering van een nieuw seizoen, dat de komende weken alleen nog via Videoland te volgen is.