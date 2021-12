Taliban ontkennen executies Afghaanse veiligheidstroepen

De Taliban in Afghanistan ontkennen het executeren van voormalige leden van de veiligheidsdiensten. De Verenigde Staten, de Europese Unie, individuele EU-lidstaten (waaronder Nederland) en Groot-Brittannië lieten zaterdag in een verklaring weten ernstig bezorgd te zijn over het geweld tegen leden van het leger, politie en inlichtingsdiensten waar Human Rights Watch eerder deze over week over berichtte. Meer dan honderd mensen zouden gedood zijn of verdwenen.