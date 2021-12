Arrestaties bij acties tegen Franse presidentskandidaat Zemmour

Volgens de politie verzamelden zich ongeveer 2200 mensen in Parijs om hun ongenoegen te laten horen over de kandidaatstelling voor het Franse presidentschap van de oud-journalist, schrijver en mediapersoonlijkheid. Dinsdag kondigde Zemmour, die twee keer is veroordeeld voor het aanzetten tot rassenhaat, aan ‘Frankrijk te willen redden’ en zei dat veel kiezers hun eigen land niet meer herkennen.

De demonstratie in Parijs werd georganiseerd door ongeveer vijftig vakbonden, partijen en verenigingen. Volgens hen waren pakweg 10.000 mensen aanwezig. ‘Zemmour is Parijs ontvlucht’, juichte een woordvoerder van vakbond Solidaires. ‘Het is belangrijk om te laten zien dat we het oprukkende fascisme niet toelaten.’ Uiteindelijk werden twee mensen aangehouden.

Villepinte

Andere actievoerders verzamelden zich in Villepinte waar Zemmour uiteindelijk zijn toespraak hield. 46 demonstranten werden gearresteerd vanwege het overtreden van een gebiedsverbod dat daar gold.

De 63-jarige Zemmour gaat met zijn uitspraken over de islam en migratie verder dan Marine Le Pen, die het rechtse Rassemblement National aanvoert. Hij heeft opgemerkt dat moslims zijn land ‘koloniseren’ en stelde voor om buitenlandse voornamen te verbieden, zoals Mohammed en Kevin. Le Pen verwijt hem nodeloos voor verdeeldheid te zorgen.