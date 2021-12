Surinaamse politie houdt legerofficier aan met 500 kilo cocaïne

De aanhouding gebeurde in het district Para, zo’n tachtig kilometer ten zuiden van Paramaribo. De politie moest een achtervolging inzetten om de man te kunnen aanhouden. Bij onderzoek van de auto bleek dat de legerofficier vijftien jute zakken met cocaïne bij zich had. Ook was er geld in de auto aanwezig.

Nieuwssite Waterkant meldt dat een bedrag van zo’n 10.000 dollar in de auto werd gevonden. De aangehouden militair zou volgens de nieuwssite ook lid zijn van De Nationale Veiligheidsdienst van Suriname.