Traangas en waterkanon ingezet bij grimmig protest in Brussel

De politie heeft traangas en een waterkanon ingezet bij een protest tegen coronamaatregelen in Brussel. In de Belgische hoofdstad waren naar schatting 8000 demonstranten op de been. Volgens Belgische media zoals Het Laatste Nieuws verliep de mars, die inmiddels zijn eindpunt heeft bereikt, behoorlijk chaotisch en is sprake van een grimmige sfeer.