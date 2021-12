Aandelenbeurzen blijven in ban van Omikron-variant

De beurshandel zal ook deze week worden gedomineerd door de verdere ontwikkelingen rond de Omikron-variant van het coronavirus. Afgelopen week lieten de beursgraadmeters in Europa en New York forse koersschommelingen zien door alle onzekerheid rond Omikron op de financiële markten. Ook op de oliemarkt was het erg onrustig.

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) waarschuwde vrijdag dat de vooruitzichten voor de wereldeconomie verslechteren nu de Omikron-variant in steeds meer landen opduikt. IMF-topvrouw Kristalina Georgieva benadrukte dat nieuwe virusvarianten ‘zeer snel’ het vertrouwen kunnen schaden, met mogelijke impact op de economie tot gevolg. Zakenbank Goldman Sachs heeft zijn groeiramingen voor de Amerikaanse economie al verlaagd vanwege Omikron.

Ook de hoge inflatie maakt investeerders al langere tijd nerveus omdat centrale banken daardoor mogelijk sneller de steunmaatregelen voor de economie kunnen gaan afbouwen en eerder kunnen overgaan tot een renteverhoging. Vrijdag wordt een inflatiecijfer uit de Verenigde Staten gepubliceerd, dat daardoor op extra aandacht kan rekenen. Voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve zei vorige week dat de Amerikaanse centrale bank gaat kijken of de coronasteun sneller moet worden afgebouwd nu de hoge inflatie hardnekkiger blijkt te zijn dan eerder verwacht.

Economische groei eurozone

Andere macro-economische gegevens die deze week worden gepubliceerd gaan onder meer over het Amerikaanse consumentenvertrouwen, de handel en inflatie van China, het beleggersvertrouwen, handel en industrie van Duitsland en nieuwe cijfers over de economische groei in de eurozone. Vrijdag kwam nog een tegenvallend banenrapport uit de VS naar buiten.

Aan het bedrijvenfront in Amsterdam is het vrij rustig qua nieuws. Olie- en gasconcern Shell houdt vrijdag een buitengewone aandeelhoudersvergadering over zijn plannen om het hoofdkantoor naar het Verenigd Koninkrijk te verhuizen en op papier een volledig Brits bedrijf te worden. Uit het buitenland komen er nog kwartaalberichten van onder meer chipconcern Broadcom en de producent van zakelijke software Oracle.

De Amsterdamse AEX-index eindigde vrijdag 0,8 procent in de min op 772,22 punten. De MidKap daalde 1,9 procent tot 1008,12 punten. Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 0,6 procent. Op Wall Street waren eveneens minnen te zien. De technologiegraadmeter Nasdaq ging 1,9 procent onderuit door koersverliezen in de techsector in New York.