Denemarken meldt maar liefst 183 Omikron-gevallen

In Denemarken is het aantal bevestigde besmettingen met de Omikron-variant van het coronavirus opgelopen tot 183, melden Deense gezondheidsautoriteiten zondag, die dit een ‘zorgwekkende ontwikkeling’ noemen.

De Europese gezondheidsdienst ECDC meldde eerder op zondag 182 bevestigde besmettingen met de Omikron-variant, waarvan achttien in Denemarken. Het ECDC meldt alleen de besmettingen in de Europese Unie en de zogeheten Europese Economische Ruimte.

Omikron wordt in steeds meer landen vastgesteld en er blijven nieuwe gevallen opduiken in andere delen van Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft zondag melding gemaakt van minstens 246 infecties met Omikron, die zodanig is gemuteerd dat er wordt gevreesd dat de variant extra besmettelijk is. Dat is een toename van 86 ten opzichte van een dag eerder.