23.153 positieve coronatests, stuk boven weekgemiddelde

Het RIVM heeft tussen zaterdagochtend en zondagochtend 23.153 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld, waarmee de nieuwe dagcijfers weer een stuk boven het weekgemiddelde liggen. Gemiddeld werden er per dag 21.807 besmettingen geconstateerd in de laatste zeven dagen.

Het is de 19e keer in 20 dagen tijd dat er meer dan 20.000 bevestigde besmettingen zijn. De enige dag waarop het aantal onder die grens bleef, kwam dat door een storing. Op zaterdag werden er (bijgesteld) 22.692 positieve tests geregistreerd.

