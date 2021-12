ECDC telt ruim 180 besmettingen met Omikron-variant

Portugal heeft met 34 bevestigde gevallen de meeste Omikron-besmettingen in het Europese gebied, gevolgd door Noorwegen (19), Nederland (18), Denemarken (18) en Frankrijk (16). De andere landen waar Omikron is vastgesteld zijn Duitsland, België, Oostenrijk, Tsjechië, Finland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Roemenië, Spanje en Zweden.

De mensen met Omikron zijn recentelijk in het zuiden van Afrika geweest, waar de zorgelijke variant vorige maand werd ontdekt. De ECDC laat weten dat de hele groep voor zover bekend geen of milde klachten heeft. Er zijn geen meldingen binnengekomen over mensen die zijn overleden na een besmetting met de nieuwe virusvariant.

Omikron wordt in steeds meer landen vastgesteld en er blijven nieuwe gevallen opduiken in andere delen van Europa. Het Verenigd Koninkrijk heeft minstens 160 infecties met Omikron, die zodanig is gemuteerd dat er wordt gevreesd dat de variant extra besmettelijk is.