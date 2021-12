Beatrix mist geen publieke optredens door zelfisolatie

Prinses Beatrix (83) hoeft geen publieke optredens af te zeggen nu ze positief is getest op het coronavirus. Een woordvoerster van de Rijksvoorlichtingsdienst bevestigt zondag desgevraagd dat er nog niets gepland stond in de agenda van de prinses.

Beatrix maakt het goed. De zegsvrouw herhaalt dat de prinses ‘milde verkoudheidsklachten’ heeft. Tot wanneer ze in zelfisolatie moet blijven is nog niet duidelijk omdat dat afhankelijk is van hoe lang haar klachten duren.

De prinses is tweemaal gevaccineerd tegen het virus en heeft een boosterprik gehad, zo vertelde ze vorige week tijdens een vierdaags werkbezoek op Curaçao. Beatrix is maandag teruggekomen in Nederland. Hoe ze besmet is geraakt, is niet bekendgemaakt. Iedereen die in nauw contact is geweest met de prinses is geïnformeerd.