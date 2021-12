Man uit Noordeloos komt om bij uit sloot trekken auto

Een 25-jarige man uit het Zuid-Hollandse Noordeloos is in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gekomen toen hij in het iets verderop gelegen Hoogblokland probeerde met een tractor een auto uit een sloot te trekken. De tractor sloeg door nog onbekende oorzaak om, meldt een politiewoordvoerder.

Het fatale ongeval vond in de nacht van zaterdag op zondag rond 03.15 uur plaats op de Dorpsweg in Hoogblokland. Het 25-jarige slachtoffer was gebeld om te komen helpen, nadat drie personen met een auto in de sloot terecht waren gekomen. Volgens de politiewoordvoerder is er waarschijnlijk iets misgegaan bij een bepaalde manoeuvre waarmee hij probeerde met de tractor de auto uit de sloot te trekken.

De drie mensen die met de auto in de sloot terecht waren gekomen, bleven ongedeerd, aldus de woordvoerder. ‘Zij konden zelf uit de auto komen.’