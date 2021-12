Doden en gewonden door inrijden legervoertuig op betogers Myanmar

Een legervoertuig is in de Myanmarese stad Yangon ingereden op een protest tegen de militaire machthebbers, melden ooggetuigen en lokale media. Daarbij zijn zeker vijf doden en tientallen gewonden gevallen.

Op internet gaan beelden rond waarop te zien is hoe de wagen inrijdt op betogers die weg proberen te rennen. Getuigen zeggen dat militairen vervolgens schoten losten en ook mensen sloegen. Er zijn volgens de lokale nieuwssite Myanmar Now ook vijftien mensen opgepakt. De militaire machthebbers in het Aziatische land hebben nog niet gereageerd op de gebeurtenissen.

De betogers voerden een onaangekondigde actie tegen de militairen die op 1 februari de democratisch gekozen regering afzetten en zelf de macht grepen. Sindsdien worden er regelmatig protesten gehouden, waarbij volgens een lokale mensenrechtenorganisatie meer dan 1300 doden zijn gevallen.

De staatsgreep werd uitgevoerd omdat er volgens het leger verkiezingsfraude was gepleegd. Meerdere politici, onder wie de afgezette regeringsleider Aung San Suu Kyi, zitten sinds de coup vast. Tegen hen zijn diverse aanklachten ingediend. De eerste uitspraak tegen Suu Kyi wordt maandag verwacht. Zij kan dan drie jaar cel krijgen voor opruiing tegen het leger. Haar partij won de parlementsverkiezingen.