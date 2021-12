Doden nadat Indiase paramilitairen burgers aanzien voor rebellen

Leden van de Assam Rifles-eenheid zijn in de noordoostelijke staat Nagaland, aan de grens met Myanmar, bezig met een operatie tegen rebellen. Zij openden het vuur op een wagen met zeker dertig mijnwerkers, in de veronderstelling dat het rebellen waren. Dat gebeurde volgens de politie nadat er informatie was binnengekomen over rebellen die zich in het gebied zouden verplaatsen.

Het nieuws over de aanval verspreidde zich snel onder de omwonenden, die de paramilitairen al langer beschuldigen van aanvallen tegen onschuldige burgers. Honderden mensen gingen naar het kamp van Assam Rifles om verhaal te halen, maar dit resulteerde in confrontaties. Ze staken auto’s in brand en vielen meerdere leden aan. Bij een tegenaanval van de paramilitairen stierven acht burgers. Er overleed ook een paramilitair.

Minister Amit Shah van Binnenlandse Zaken betreurt het incident. Hij heeft zijn condoleances overgebracht aan de nabestaanden en een onderzoek aangekondigd. Ook worden er volgens de minister ‘passende maatregelen’ genomen.