Onderzoekscentrum bekijkt impact veranderende levensverwachting

Een nieuw onderzoekscentrum moet het onderzoek naar de financiële en maatschappelijke gevolgen van veranderende levensverwachtingen een impuls geven. Zeker nu de coronapandemie zorgt voor hogere sterftecijfers is het bestuderen hiervan erg belangrijk, denken Nationale-Nederlanden en de Amsterdam School of Economics van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Zij zetten samen het Research Centre for Longevity Risk op, maken ze bekend.