Verenigd Koninkrijk heeft bijna 20 miljoen boosters gezet

In het Verenigd Koninkrijk hebben al bijna 20 miljoen mensen een booster van een coronavaccin gehad. Om het tempo van het vaccinatieprogramma verder op te hogen, zet de overheid ongeveer vierhonderd militairen in.

Van de bevolking vanaf 12 jaar is 80,8 procent volledig ingeënt en heeft 34,4 procent een booster gehad. Het VK begon halverwege september met het aanbieden van de extra prik die de bescherming tegen het coronavirus op peil moet houden.

In Duitsland hebben 13 miljoen mensen een boostershot gehad, in Frankrijk zijn dat er 10 miljoen en in België 1,9 miljoen. Nederland heeft eind deze week naar verwachting 700.000 boostervaccinaties toegediend.