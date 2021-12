Vervroegde horecasluiting zorgt voor comeback dinerboxen

Dinerboxen van sterrenchefs en andere restaurants maken een comeback, nu de horeca vanwege de coronamaatregelen elke dag om 17.00 uur dicht moet. Bij Ron Gastrobar At Home van topkok Ron Blaauw is het bijvoorbeeld weer beduidend drukker. Maar ook bij een restaurant als tapasketen La Cubanita is het weer mogelijk om boxen te bestellen met gerechtjes die thuis opgewarmd kunnen worden.

In het eerste coronajaar zagen veel initiatieven rond dinerboxen het levenslicht, zo ook dat van Blaauw. Hij biedt online onder meer spareribs, chocoladefondue en een uitgebreide rijsttafel aan. Dat loopt goed. Afgelopen zomer, toen restaurants ook gewoon open waren, was het wel iets rustiger. Maar zeker sinds de laatste coronapersconferentie van het kabinet trekken de bestellingen weer aan.

Mathijs Heijting, de ondernemer achter het platform thuisuiteten.nl, zegt dat de betere restaurants in Nederland met maaltijdboxen een miljoenenomzet kunnen draaien. Hij werkt samen met tientallen zaken, waaronder Encore by Simonis en Bar Brasserie Joris van chef Yvette Jasperse. Wat betreft bestellingen is het nu al vijf keer zo druk als een maand geleden. Op een drukke dag gaat het al gauw om duizenden maaltijden.

Supermarkt

Thuisuiteten.nl is eveneens actief op de zakelijke markt. Voor verschillende supermarkten van Albert Heijn regelt Heijting naar eigen zeggen ook dat er maaltijden van diverse restaurants in de schappen komen te liggen. De ondernemer heeft ook een eigen productiekeuken om restaurants te helpen en kan honderden bezorgers inzetten om dinerboxen in stijl bij mensen thuis af te leveren.

Ook Cooklikeachef, dat thuisgerechten van sterrenrestaurants als De Librije aanbiedt, ziet het aantal orders de laatste tijd weer flink toenemen. En in diverse delen van Nederland is het nu ook weer mogelijk om bij OostWestThuisBest.nl te bestellen. Dat is de website achter de dinerboxen van onder meer La Cubanita en Proeflokaal Bregje. Het platform wil het aantal bezorglocaties komende tijd weer uitbreiden.

Omzetverlies

Horeca-eigenaren Maarten Hinloopen en Dennis Dekkers, die aan het hoofd staan van regionale afdelingen van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in Den Haag en de regio Nijmegen, nuanceren het belang van deze initiatieven wel. Het is niet aan elke horecazaak besteed om een thuisbezorgd- of afhaalconcept op te zetten. Dekkers zegt dat restaurants op deze manier vooral mensen aan het werk kunnen houden, maar zo het omzetverlies van de vervroegde sluiting opvangen is volgens hem niet te doen.

Intussen proberen restaurants en ook hotels van alles om mensen toch nog naar hun zaken te laten komen, bijvoorbeeld door lunches te promoten. Ron Blaauw biedt in een van zijn restaurants op sommige dagen ook ontbijtjes aan. Topman Rob Hermans van Fletcher Hotels ziet voor de kerst kansen in een combinatie van een overnachting en dan uitgebreid brunchen met de familie. Hij heeft wel de indruk dat mensen nog een beetje afwachtend zijn met boeken, omdat de overheid nog niet heeft laten weten welke coronamaatregelen er precies zullen gelden rond 25 december.