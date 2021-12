Nieuwe Duitse leider verdedigt restricties ongevaccineerden

Olaf Scholz, die naar verwachting volgende week benoemd wordt als nieuwe bondskanselier van Duitsland, heeft op een congres van zijn partij SPD gezegd dat de restricties voor mensen zonder coronavaccinatie moeilijk, maar noodzakelijk zijn. ‘Precies omdat niet genoeg mensen zich hebben laten vaccineren, moeten we dit weer doen.’

Horeca, winkels en culturele instellingen kunnen open blijven onder de 2G-regels. Daarbij mogen alleen mensen die gevaccineerd zijn of recent hersteld zijn van Covid-19 naar binnen. ‘We kunnen ons richten op regels voor die mensen die niet de kans hebben genomen zichzelf te beschermen’, aldus Scholz.

In verschillende steden werd zaterdag geprotesteerd tegen de coronamaatregelen. In Hamburg waren 5000 demonstranten op de been.