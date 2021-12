Turkse politie ontdekt bom voorafgaand aan bijeenkomst Erdogan

De Turkse politie heeft een bom gevonden onder de wagen van een agent die aanwezig zou zijn bij een evenement in het oosten van het land waar president Recep Tayyip Erdogan een toespraak hield, meldt staatspersbureau Anadolu zaterdag. Het explosief werd ontdekt in de stad Nusaybin van waaruit de politieman naar Siirt zou rijden waar de president een menigte toesprak.

De politiewagen stond geparkeerd bij de woning van de agent. De bom is onschadelijk gemaakt en er is onderzoek ingesteld, meldde Anadolu. Hamza Dag, plaatsvervangend voorzitter van de regerende AK-partij van Erdogan, zei dat de politie het vrijgeven van de informatie had uitgesteld om een ​​publieke reactie te voorkomen.

‘Als de nederlagen van de terroristische organisatie toenemen, wie weet wat nog meer, welke bekentenissen, welk verraad, wat voor soort gemeenheid zal worden onthuld’, zei Erdogan tijdens de bijeenkomst. Turkije vecht al bijna vier decennia tegen de verboden Koerdische Arbeiderspartij PKK.