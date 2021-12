Gommers: nu geen code zwart, maar ic’s nog wel overvol

Op de intensivecareafdelingen is op dit moment geen sprake van een ‘code zwart’, waarbij ziekenhuizen moeten besluiten wie ze nog kunnen helpen en wie niet, maar het is er overvol. Dat zegt Diederik Gommers van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care. Tien dagen geleden was de verwachting dat er 680 coronapatiënten op de ic zouden liggen, en dan zouden we volgens Gommers terechtkomen in een code zwart op de ic als er geen ‘keiharde maatregelen’ zouden komen.

Het aantal coronapatiënten op de Nederlandse intensive cares ligt de afgelopen dagen rond de 600. ‘Op dit moment is dus geen sprake van code zwart. Maar 600 coronapatiënten is nog steeds enorm veel, verpleegkundigen hebben het zwaar, en er moeten ook vandaag weer patiënten worden verplaatst tussen ziekenhuizen omdat sommige overlopen.’

Een dag na de uitspraken van ic-baas en OMT-lid Gommers tien dagen geleden maakte demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekend dat het Outbreak Management Team (OMT) vervroegd met een advies zou komen. Ook kwam er eerder dan gepland een persconferentie, waarin strengere coronamaatregelen en een avondlockdown werden aangekondigd.

Dalende opnamecijfers

Inmiddels neemt het aantal coronapatiënten in de Nederlandse ziekenhuizen twee dagen op rij af. Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) meldde zaterdag dat er nog 2670 coronapatiënten liggen, 58 patiënten minder dan een etmaal geleden. Ook van donderdag op vrijdag nam het aantal mensen met Covid-19 dat een ziekenhuisbed bezet houdt af.

‘Op de ic’s merken we nu absoluut nog geen verschil. Maar als dat verder afvlakt, dan ziet het er iets rooskleuriger uit’, zegt Gommers over de dalende opnamecijfers. ‘Komende week is een belangrijke week waarin we gaan zien welke kant het op gaat: hebben we het gered of komt er toch nog een stijging? Ook gaan we mogelijk de effecten zien van de laatste maatregelen.’

Per maandag wordt de capaciteit vanwege de grote instroom van coronapatiënten uitgebreid naar 1250 bedden, zo liet het LCPS vrijdag weten. Om dat voor elkaar te krijgen moet nog meer andere zorg worden afgezegd of uitgesteld. ‘Die opschaling is nu in volle gang. We zetten met elkaar onze schouders eronder en we hopen dat we het gaan redden’, aldus Gommers.