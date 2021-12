Winkeliers: druk in winkelstraat, maatregelen goed nageleefd

Het is druk in de winkelstraten met mensen die nog cadeautjes willen kopen voor Sinterklaas. De drukte is wel goed te handhaven en mensen houden zich aan de coronamaatregelen zoals afstand houden en mondkapjes dragen, aldus verschillende winkelketens.

Volgens topman Eddy Assies van Intertoys loopt de verkoop in de speelgoedwinkels goed. ‘Mensen komen nog op het laatste moment cadeautjes kopen of halen spullen af die online zijn besteld.’ De coronamaatregelen worden volgens hem goed nageleefd. Ook op zondag zijn nog veel Intertoys-winkels open, maar volgens Assies ligt het zwaartepunt vooral op de zaterdag. Met name speelgoed van Pokémon en Lego, hobby-producten en gezelschapsspellen zijn populair, aldus de topman.

Ook bij elektronicaketen MediaMarkt gaan de zaken goed, laat een woordvoerster weten. Zij zegt dat het ‘gemiddeld druk’ is in de vestigingen. Het bedrijf had de openingstijden al verruimd door vroeger te openen om zo drukte te spreiden uit veiligheid voor klanten en personeel. Bij MediaMarkt worden de coronamaatregelen door klanten eveneens goed nageleefd. ‘Alles gaat dus goed’, zegt ze.

Soepel verloop

Een woordvoerster van HEMA geeft aan dat het ‘gezellig druk is in de winkelstraat, maar niet te druk’. ‘Alles wordt in goede banen geleid’, zegt ze.

Winkeliersvereniging INretail spreekt van een ‘soepel verloop’ in de winkelstraat in aanloop naar pakjesavond en stelt dat winkeliers de coronamaatregelen goed handhaven en dat bezoekers zich hier aan houden. ‘En dat het niet regent helpt ook mee. Mensen maken er een leuk dagje uit van’, zegt een woordvoerder.

INretail had eerder al een oproep uitgestuurd aan winkels om promoties rond de feestdagen zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Daarnaast is consumenten herhaaldelijk aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen.