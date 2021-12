Petitie voor inzet nieuwe Valneva-vaccin bijna 2900 keer getekend

Een petitie waarin wordt opgeroepen om het coronavaccin van Valneva beschikbaar te maken in Nederland, is bijna 2900 keer ondertekend. De petitie werd halverwege november gestart. Volgens de ondertekenaars is het Valneva-vaccin een ‘klassiek vaccin, dat mogelijk een grote groep Nederlanders aanspreekt die zich om uiteenlopende redenen nog niet heeft laten vaccineren tegen het coronavirus.’

Het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) kondigde deze week aan dat het gaat meekijken met onderzoeken naar het vaccin. Deze zogenoemde ‘rolling review’ gebeurt voordat een officieel goedkeuringstraject voor het vaccin ingezet kan worden. Doordat het EMA nu alvast meekijkt, kan het oordeel over het vaccin sneller klaar zijn wanneer de aanvraag wordt ingediend.

Coronaminister Hugo de Jonge schreef in een Kamerbrief van eind november al dat het Valneva-vaccin ‘is gebaseerd op de meer klassieke technologie van een geïnactiveerd stukje van het virus’. Valneva maakt het virus in het lab onschadelijk en brengt het via vaccinatie in om de afweer van het lichaam in gang te zetten. Dat is een andere techniek dan wordt gebruikt bij de mRNA-vaccins, zoals die van Pfizer/BioNTech. In die vaccins zit een stukje genetische code dat lichaamscellen aanzet tot het aanmaken van eiwitten die lijken op een eiwit van het coronavirus. Als iemand dan later met het virus zelf in aanraking komt, herkent het afweersysteem een stukje daarvan en dat is voldoende om de afweer in gang te zetten.

Geen grootschalige inkoop

Van het vaccin van Valneva zijn, net als bij het vaccin van Pfizer/BioNTech, twee doses nodig. Ook Thierry Baudet, een belangrijk gezicht van de antivaccinatiebeweging, twitterde zaterdag over het vaccin van Valneva.

De Europese Commissie heeft al een deal met de fabrikant over de inkoop van bijna 27 miljoen doses van het vaccin. In de Kamerbrief van eind november liet De Jonge echter weten dat het vaccin in Nederland vooralsnog ‘niet grootschalig zal worden ingezet voor onze vaccinatiecampagne. Dit omdat we reeds voldoende andere veilige en effectieve vaccins hebben ingekocht.’ Nederland koopt wel 10.000 doses via de deal van de Europese Commissie.

‘Door wel mee te doen met deze overeenkomst, behouden we de mogelijkheid om - indien gewenst - in 2023 een groter aantal doses van dit vaccins af te nemen, onder de opties onder dit contract’, aldus de minister. ‘Dit zou bijvoorbeeld gewenst kunnen zijn wanneer dit vaccin buitengewoon effectief blijkt te zijn tegen een nieuwe variant van dit virus.’ Volgens De Jonge wordt toelating en levering van het vaccin ‘in de loop van 2022’ verwacht.N