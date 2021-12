VS: Rusland plant begin 2022 massaal offensief in Oekraïne

Rusland zou zich klaarmaken om begin volgend jaar Oekraïne binnen te vallen met ruim 175.000 troepen, meldt The Washington Post op basis van een document van de Amerikaanse inlichtingendiensten en gesprekken met anonieme bronnen.

Op dit moment zouden zo’n 70.000 Russische soldaten zich nabij de grens met Oekraïne bevinden, maar de Amerikaanse inlichtingendiensten verwachten dat het aantal zal worden opgeschaald naar 175.000. De komende tijd verwachten de Amerikanen dat Rusland met troepen blijft schuiven ‘om bedoelingen te verdoezelen en onzekerheid te creëren.’

Moskou heeft al meermaals ontkend dat er plannen zijn voor een aanval en blijft ook herhalen dat Rusland het recht heeft om zonder buitenlandse bemoeienis troepen in eigen land in te zetten. Die uitspraken stellen de Oekraïners en andere landen echter niet gerust. Door de troepenopbouw zijn de spanningen na een periode van relatieve rust weer flink toegenomen.

Joe Biden

De Verenigde Staten zeggen met Europese bondgenoten samen te werken om een aanval te voorkomen. De Russische president Vladimir Poetin heeft het Westen en Kiev gewaarschuwd over het passeren van een ‘rode lijn’ met militaire activiteiten in Oekraïne. Daarop reageerde de Amerikaanse president Joe Biden dat hij ‘van niemand rode lijnen zal accepteren’.

De presidenten spreken elkaar op korte termijn over de opgelopen spanningen. Biden heeft tegen verslaggevers gezegd dat hij een ‘lange discussie’ verwacht en hij het Poetin ‘heel moeilijk’ gaat maken ‘om door te gaan en te doen waar mensen bang voor zijn’. Zijn regering heeft de Russen al gewaarschuwd voor ‘serieuze gevolgen’ als ze hun buurland binnenvallen.

Oekraïne en Rusland zijn in een conflict verwikkeld sinds de Russen in 2014 de Krim annexeerden. Pro-Russische separatisten, gesteund door Rusland, vechten in het oosten van Oekraïne tegen het regeringsleger van president Volodimir Zelenski. Bij de oorlog zijn meer dan 13.000 doden gevallen.