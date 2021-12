RIVM vindt Omikron-variant bij 18 passagiers vluchten Zuid-Afrika

Van de 61 passagiers op de twee KLM-vluchten uit Zuid-Afrika op 26 november die positief testten op corona, is bij 18 de Omikron-variant vastgesteld. Dat meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Het onderzoek naar de Omikron-variant onder passagiers van de vluchten is nu afgerond.

Eerder deze week meldde het RIVM al dat bij twee mensen die op 19 en 23 november positief testten op corona de Omikron-variant is aangetoond. Een van hen was niet recentelijk op reis geweest. Dat betekent dat de variant zich ook al binnen de landsgrenzen heeft verspreid.

Sommige KLM-passagiers die de variant bij zich bleken te dragen, hebben milde klachten, aldus het RIVM. ‘Anderen niet of nauwelijks.’ De mensen die geen klachten hebben mogen deze zaterdag uit isolatie. ‘De situatie is per persoon anders’, aldus het RIVM. ‘Voor de mensen die nog in isolatie zijn en niet mogen reizen wordt in overleg met de GGD en het land van eindbestemming een veilige oplossing gezocht.’

Inreisverbod

Op 26 november werd een inreisverbod ingesteld voor landen in zuidelijk Afrika, vanwege de daar ontdekte Omikron-variant van het coronavirus. Omikron lijkt mogelijk besmettelijker te zijn dan andere varianten van het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft de variant bestempeld als ‘zorgwekkend’.

Het inreisverbod geldt voor niet-EU-burgers vanuit een aantal zuidelijk Afrikaanse landen. Het verbod werd ingesteld terwijl twee vliegtuigen al onderweg waren naar Schiphol. Bij aankomst moesten alle reizigers worden getest op corona. Vrijdag kondigde het kabinet aan dat het inreisverbod wordt verlengd tot en met 15 december.