Bankenautoriteit EBA wil terughoudendheid met hoog dividend

Banken in de eurozone werden eerder vanwege de onzekerheid over de coronacrisis tijdelijk min of meer verboden om dividend uit te keren aan aandeelhouders of eigen aandelen in te kopen. Dat is sinds oktober weer mogelijk voor banken die er financieel goed voor staan. Maar de EBA waarschuwt nu om hier uit voorzorg niet te ruimhartig in te zijn, zodat banken voldoende reserves achter de hand houden. Dat geldt ook voor het uitkeren van bonussen.

Mogelijk kan het economische herstel door de opkomst van de Omikron-variant van het coronavirus worden ondermijnd. Dat zou kunnen leiden tot een stijging van leningen die niet afgelost worden. ‘Gezien de onzekerheden rond corona zouden banken voorzichtig moeten zijn met hun beleid voor kapitaaldistributie’, aldus de EBA.