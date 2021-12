Mexicaanse autoriteiten halen 210 migranten uit vrachtwagen

De Mexicaanse autoriteiten hebben 210 migranten uit een vrachtwagen gehaald. In de laadruimte zaten volwassenen en kinderen van verschillende nationaliteiten. De bestuurder is aangehouden, meldt immigratiedienst INM.

De wagen werd in het zuidoosten van het land aan de kant gezet, nadat de chauffeur een stopteken bij een controlepunt had genegeerd. De autoriteiten hoorden mensen in de laadruimte schreeuwen en er werd ook gebonkt. Behalve de grote groep migranten werden er ook metalen steigers, dekens en zelfgemaakte ventilatoren aangetroffen.

De vrachtwagen is voor het onderzoek in beslag genomen. De autoriteiten achten het waarschijnlijk dat de chauffeur wordt vervolgd voor mensensmokkel. Over de toestand van de migranten is niets naar buiten gebracht. Ook is niet bekendgemaakt wat hun bestemming was.

Het is het derde incident van zijn soort in korte tijd. Twee weken geleden werden elders in Mexico ook al zeshonderd migranten gevonden in twee vrachtwagens.