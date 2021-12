Winkeliers verwachten relatief rustig weekeinde voor Sinterklaas

Veel Nederlanders zullen zaterdag of zondag Sinterklaas vieren. Een deel van hen moet mogelijk nog op pad om op de valreep cadeautjes te kopen, maar winkeliersorganisatie InRetail verwacht niet dat er extra drukte ontstaat in winkelstraten. Slecht weer weerhoudt mensen er waarschijnlijk ook van massaal te gaan shoppen.

Er is winkeliers veel aan gelegen om te laten zien dat ze verantwoordelijk omgaan met de normaal zo drukke shopdagen in de aanloop naar de feestdagen. Eventuele drukte in de winkelstraten ligt vanwege de vele coronabesmettingen van de laatste tijd gevoelig.

INretail had eerder ook al een oproep uitgestuurd aan winkels om promoties rond koopjesfestijn Black Friday zo veel mogelijk te spreiden over meerdere dagen. Daarnaast is consumenten herhaaldelijk aangeraden om vooral op rustige momenten te shoppen. Volgens de organisatie viel de drukte met Black Friday, ruim een week geleden, mede daardoor mee. Dat baseerde INretail onder meer op gegevens van een bureau dat via telsensoren in verschillende winkelsteden bijhield hoe druk het was.

Later kwam uit cijfers van onder meer Currence, het bedrijf achter iDEAL, naar voren dat Black Friday vooral online tot een piek in betalingen heeft geleid. Wat waarschijnlijk ook meespeelde was dat het toen in grote delen van Nederland regende. Het weerbeeld is er sindsdien niet veel beter op geworden, weten de winkeliers.