Het Braziliaanse Hooggerechtshof stelt een onderzoek in naar president Jair Bolsonaro rond de uitspraken die hij in oktober deed over het coronavirus. Bolsonaro zei toen op verschillende sociale media dat coronavaccins de kans op het oplopen van AIDS vergroten.

Bolsonaro, die zelf niet gevaccineerd is, werd tijdelijk geschorst op Facebook en YouTube wegens het verspreiden van medische desinformatie. De video’s werden verwijderd.