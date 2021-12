Politie lost waarschuwingsschot bij aanhouding straatrovers

Agenten in Eindhoven hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een waarschuwingsschot gelost bij de aanhouding van enkele personen die verdacht worden van een straatroof. Bij de beroving op het Franz Leharplein raakte een persoon gewond.

Volgens de politie is geschoten, omdat de verdachten niet reageerden op instructies van de agenten om te blijven staan. Om hoeveel verdachten het gaat, is nog onduidelijk. De gewonde is voor behandeling naar het ziekenhuis gebracht.